Т100000 заплатит петропавловец за распространение в сети религиозных материалов

Правоохранительные органы

19:45 16 Ноября 2020

Мужчина выставлял в статусе мессенджера WhatsApp изображения экстремистского характера. По закону распространение религиозных материалов допускается только в храмах, мечетях, образовательных учреждениях религиозной направленности, либо же в книжных магазинах, у которых есть специальное разрешение.

Таких в регионе 15. 14 из них находятся в областном центре и один в Айыртауском районе. В ДП также напомнили, что продажа религиозных книг из личных библиотек и прочие варианты их распространения категорически запрещены.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Антикоррупционная служба выявила 88 преступлений на сумму 500 млн. тг
100 килограммов марихуаны уничтожили в Петропавловске
В СКО задержали подозреваемого в незаконной охоте на сибирскую косулю
Водитель маршрутки сел за руль в нетрезвом состоянии
Североказахстанец стал жертвой интернет-мошенницы
В СКО проходит республиканское ОПМ «STOP трафик»
Четыре факта нарушения карантина выявили полицейские в выходные
В Петропавловске родительских прав лишили 13 законных представителей
Полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу в гаражном кооперативе
В Петропавловске работник СТО угнал машину клиента
Камеры видеонаблюдения помогли задержать 2 воров из Акмолинской области
В Петропавловске водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ограждение