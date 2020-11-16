Т100000 заплатит петропавловец за распространение в сети религиозных материалов

Мужчина выставлял в статусе мессенджера WhatsApp изображения экстремистского характера. По закону распространение религиозных материалов допускается только в храмах, мечетях, образовательных учреждениях религиозной направленности, либо же в книжных магазинах, у которых есть специальное разрешение.

Таких в регионе 15. 14 из них находятся в областном центре и один в Айыртауском районе. В ДП также напомнили, что продажа религиозных книг из личных библиотек и прочие варианты их распространения категорически запрещены.

Абай Альжанов