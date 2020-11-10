В Петропавловске задержали подозреваемых в ограблении прохожего

Потерпевшим оказался 36-летний североказахстанец, который ночью шел по одной из городских улиц. На перекрестке его окликнули незнакомцы. Он прибавил шагу, однако, последние на самокате догнали его и стали вымогать деньги.

В ход пошли кулаки. Избив прохожего, грабители забрали сотовый телефон и портмоне с документами. Пострадавший вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов сразу стали отрабатывать возможные места, где могли укрыться подозреваемые.

В одном из общежитий оперативники обратили внимание на самокат, установили его владельца. В результате двое горожан двадцати лет дали признательные показания.

Подозреваемый:

— Шли, встретили мужика, спросили сигарету, потом, там, копейки спросили. Он побежал, я догнал его, ударил. За то, что убегал. Все, посидели, забрали телефон у него. Домой пошел.

Подозреваемый:

— Взяли телефон, направились в сторону дома. Пришли домой, начали рассуждать. Порассуждали, я лег спать. Эдуард тоже лег спать. Утром я проснулся; были документы этого человека… У него было удостоверение и водительские права, телефон.

Сотрудники второго отдела полиции к тому времени исследовали видео с камер наблюдения на перекрестке и возле дома. Сомнений в причастности парочки к грабежу не оставалось. У одного из них изъяли в качестве вещдока телефон, а у второго — документы потерпевшего.

Умидбек Фархадов – следователь 2 отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Во Второй отдел полиции поступило заявление по факту грабежа, совершенного по улице Чайковского. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были изобличены и задержаны ранее не судимые 20-летние жители областного центра. Данный факт был зарегистрирован во втором отделе УП г. Петропавловка по ст. 191 ч.2, то есть грабеж. В данное время похищенный телефон и документы изъяты. Проводятся следственные действия.

Полицейские напоминают всем жителям региона, если вы стали жертвой преступления, необходимо немедленно обратиться в полицию по телефону «102». Своевременность обращения значительно увеличивают вероятность раскрытия преступлений по «горячим» следам.

Алишер Ашимов