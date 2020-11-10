В филиале «Орлеу» в онлайн -режиме прошел круглый стол «Репрессированные учителя»

В 1937-38 годах, в период массовых репрессий миллионы невинных людей пострадали от клеветы и были расстреляны. В списке жертв числится уроженец Есильского района Джусуп Айсин. Сегодня за круглым столом его внучка Бахыт Нурышева. Она пришла сюда, чтобы поделиться информацией о своём дедушке.

Бахыт Нурышева — преподаватель Высшего колледжа им. М. Жумабаева:

— Мой дедушка Джусуп Айсин был очень образованным и интеллигентным человеком. Он получил образование в начальной аульной двухлетней школе. Затем продолжил свое образование в медресе «Ғалия», где учился великий Магжан Жумабаев, 4 года он там учился.

Свою педагогическую карьеру Джусуп Айсин начал в 16 лет, сначала работал наемным учителем, позже — в сельской начальной школе.

Бахыт Нурышева — преподаватель Высшего колледжа им. М. Жумабаева:

— Кроме того, что он был учителем, он был инструктором казахской секции уездного ревкома. А в 1921-23 годах он был председателем волревкома, волисполкома по СКО, т.е это был не простой человек.

В апреле 38-го в возрасте 42 лет Джусупа Айсина арестовали, через полгода — приговорили к смертной казни без проведения какого-либо расследования. Вообще этот период мало кому известен полностью и имеет много «белых пятен», но автор книги «Репрессированные учителя» Гульнас Ахметова постаралась всесторонне осветить эту тему.

В сентябре монография вышла в свет. Главная цель этой работы — сохранить в памяти каждого подвиг огромного числа репрессированных учителей.

Айман Кенбеилова, заведующая лабораторией ФАО «НЦПД «Өрлеу»:

— Это действительно уникальная книга, потому что она первая в Казахстане именно об истории репрессированных учителей. Здесь включены все учителя со всего Казахстана, которые были репрессированные в 20-40 годах прошлого столетия. Была проделана большая исследовательская работа.

Участники встречи обсудили содержание книги и поделились своим мнением.

Анастасия Остертак