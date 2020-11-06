Петропавловцам бесплатно раздавали медицинские маски и перчатки

Маска должна плотно закрывать нос, рот и подбородок. Волонтёры вышли на городские улицы, чтобы еще раз напомнить людям о важности соблюдения санитарных норм.

Дильназ Марат, волонтёр:

— Я как волонтёр считаю, что нужно не забывать о мерах безопасности. Сегодня мы раздаем людям средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, информационные брошюры, чтобы люди не забывали, на момент пандемии в стране нужно не забывать о своем здоровье.

Общественные места, автобусные остановки, торговые центры. В основном активисты бывают там, где большое скопление людей. За прошлую неделю они раздали около 3 тысяч средств индивидуальной защиты.

Анастасия Волкова — руководитель отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации:

— Сегодня мы планируем раздать 500 масок, и на этом наша акция не заканчивается, так как все молодежные ресурсные центры районов и клубы волонтёров районов поддержали акцию и тоже раздают по мерам безопасности памятки и маски.

Однако, не все жители Петропавловска понимают, что такие акции — это прежде всего забота о здоровье населения, и игнорируют такие знаки внимания. Но, большинство всё же согласны с активистами.

Граждане:

— То, что дали маску, — это очень неожиданно и приятно. Ношение маски сейчас обязательно, как на улице, так и в помещении. Да и вообще эту маску надо менять каждые 2 часа, что является необходимым.

— На мой взгляд, да, очень такая своевременная акция , ну и приятно в конце концов. Забота чувствуется, тем более от молодежи.

Анастасия Остертак