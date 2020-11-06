Нуротановцы проверили жилищные условия студентов в общежитиях ВУЗов

В общежитии Петропавловского строительно-экономического колледжа с первого сентября проживают студенты-сироты и те, у кого нет возможности обучаться онлайн на дому. Здесь провели высокоскоростной интернет и организовали на каждом этаже комнаты отдыха. Что касается жилищных условий, то студенты не жалуются.

В комнатах тепло, светло, есть все необходимое и для дистанционного обучения. А это общежитие Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа. Татьяна Закутная, как и еще 32 студента, живет здесь с начала учебного года. Говорит, всё устраивает.

Татьяна Закутная, студентка СКППК:

— В общежитии тепло. Мы два раза в день соблюдаем санитарные нормы. Медсестра нам измеряет температуру. Мы проживаем по одному человеку в комнате. У нас есть комната отдыха, где есть компьютеры, где мы занимаемся. Но мне легче заниматься в комнате. У меня есть компьютер.

После осмотра жилых секций мониторинговая группа посетила комнаты общественного пользования: прачечную, душевые, санузлы, столовую. Уборку там проводят строго два раза в день. Внутри и снаружи здания установили камеры видеонаблюдения. Безопасности студентов тут уделяют должное внимание.

Даурен Хамитов — заведующий общежитием СКППК:

— Общежитие закрывается в 21.00. В город они никуда не ездят. Потому что, боимся что они с кем-то будут контактировать и заразятся. Мы к этому очень серьезно относимся. Практически студенты у нас весь день находятся в общежитии.

Такие рейды проводятся не в первый раз. Мониторинговая группа посещает студенческие общежития с начала года.

Биржан Кудайбергенов — председатель СКОФ МК «Jas otan»:

— Основные нарушения — это нехватка розеток, плохой интернет и плохое освещение.

На данный момент, мы смотрим, что руководство общежития устраняли данные проблемы. Установили хороший wi-fi, открыли в комнате отдыха обучающий класс, куда могут приходить студенты обучаться.

На этом мониторинговые рейды не заканчиваются. В центре внимания специалистов — соблюдение всех санитарных норм и недопущение снижения качества обучения студентов.

Алишер Ашимов