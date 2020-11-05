О введении ограничительных карантинных мер на территории СКО и г.Петропавловска 05.11.2020

Брифинг СЦК

21:43 5 Ноября 2020

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