Принцип Назарбаев интеллектуальной школы взяли за основу в Петерфельде

Учебное заведение, аналогов которому в стране нет. Такой Петерфельдская средняя школа стала этим летом. Перед вами «Қызылжар Абай орта мектебі». Сменилась не только вывеска. Школа больше чем с полувековой историей, облик поменяла кардинально. В порядок привели всё, от полов и стен до оборудования и коммуникаций. Провели интернет, отремонтировали крышу, сейчас строят спорткомплекс.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В Республике это первый такой проект государственно-частного партнёрства. Инвестор вложил около 300 млн тенге. Школа переходит ему в доверительное управление на 10 лет. Работает учебное заведение по принципу Назарбаев интеллектуальной школы.

Проект уникальный, для нашей области и страны, в целом, необычный. Сейчас учреждения образования недовольны учебным процессом, отмечает президент общественного фонда Ерлан Айтмухамбетов. Школы всего мира в поиске новых идей, Казахстан в том числе. Вполне возможно, что эта школа и станет тем «сокровищем», которое все ищут.

Куляш Шамшидинова, председатель Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»:

— Прежде, чем реализовать этот проект, мы провели исследование. Присутствовали на уроках, слушали учителей. А после побеседовали с учениками и родителями. Спросили: что бы вы поменяли? Было только два запроса: повысить квалификацию педагогов и провести в школе ремонт.

Что и сделали. Ремонт, как видите, провели, учителей обучили. Цель одна — дать детям знания, которые помогут им стать мастерами своего дела. И сделать это в интересном для учащихся формате, привить им любовь к знаниям.

Ерлан Айтмухамбетов, президент общественного фонда «Қызылжар Абай орта мектебі»:

— Но эта школа не только для учеников. Она для всего села Петерфельд. Это место должно стать центром новаторства, образования и культуры. Без спорта, конечно, тоже никуда. Мы возводим комплекс, куда могут прийти сельчане и провести время с пользой.

Школа хоть и работает по принципу НИШ, но будет использовать свои, скажем так, «фишки» и искать подход к обучению детей. Планируют, что подобные сельские школы появятся и в других регионах страны.

Айгерим Мукашева