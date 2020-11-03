Полицейские активизировали работу по профилактике интернет-мошенничеств

Правоохранительные органы

20:24 3 Ноября 2020

Жительница областного центра рассказывает, что неожиданно в одном из банков от неё начали требовать выплаты по кредиту в 100 тысяч тенге, которого она не брала. Обратилась за помощью в полицию. По данному факту идет досудебное расследование.

Потерпевшая: 

— Я данный займ не оформляла. Доступ к сотовому телефону был у моего сына, который оформил на меня кредит. После чего я сразу обратилась в полицию.

Но есть и случаи, которые не связаны с безответственностью родных. Ценные призы за псевдоучастие в конкурсах, редкие товары по низким ценам, продажа статусных автомобилей и запчастей к ним — аферисты в интернете проворачивают самые разные махинации.

Специалисты провели анализ и выяснили, что североказахстанцы чаще всего попадаются на удочку мошенников на трех популярных сайтах.

Алдиар Талапкеров — старший прокурор управления уголовного преследования прокуратуры СКО: 

Прокуратура СКО предупреждает об участившихся фактах интернет-мошенничеств. Одной из основных форм являются онлайн-покупки, которые совершаются на площадках сайтов OLX, Колеса, Instagram. Просим жителей СКО не совершать сомнительные переводы и не передавать свои персональные данные посторонним лицам.

Полицейские активизировали свою работу по профилактике данного вида преступлений. Они регулярно посещают рынки и крупные торговые дома, где раздают горожанам памятки, разъясняют меры предосторожности и просят, чтобы аналогичные беседы они провели с родственниками и соседями.

Виталий Подчернин — старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо отказаться от сомнительных сделок в сети Интернет, никому не передавать личную информацию о банковских картах и удостоверения личности, требовать видеообзор о покупаемом товаре, следить за комментариями. Если вам позвонили из службы безопасности банка, не передавать информацию о своих банковских счетах.

Стражи правопорядка напоминают, если вы стали жертвой обмана в интернете, необходимо сразу обращаться в полицию.

 

 

Анастасия Остертак

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