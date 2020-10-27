В областном центре продолжаются работы по озеленению улиц

Новости МТРК, ЖКХ

19:46 27 Октября 2020

На первый взгляд посадить дерево, особенно маленькое- дело простое. Но на самом деле оно требует аккуратности и большого вложения сил. Стоит отломать почку на макушке, и дерево погибнет. А вот на улице Уалиханова еще в советское время посадку саженцев спланировали неграмотно.

По словам специалистов, деревья здесь высокорослые. Они задевали линию электропередач. В результате их приходилось обрезать, что и привело к негативным последствиям.

Тимур Зверяченко- дендролог:

— Можем видеть, они обрезались каждый год. Помаленьку в верхушку заходили гнилистые бактерии, грибки, ржавчины. И деревья разрушались. В настоящий момент то, что эти деревья уберут и заменят на вот такие прекрасные сосны-это хороший выход из ситуации.

Рядом с нынешними насаждениями результат весенних посадок. Они показали 100% приживаемость. Теперь можно с уверенностью продолжать озеленение, чем сегодня и занимаются подрядчики.

Айдар Касенов- руководитель ИП «Касенов»:

— Мы производим посадку сосен. Они крупномерные. Это деревья взрослые 10-15 лет. Возим с нашего питомника. Мы высадили уже на данный момент 70 деревьев. И планируем посадку до пересечения улиц Гашека. 

В день рабочие высаживают около 4 хвойных. Новая механизированная технология помогает оперативно справиться с работой, и причем без вреда для дерева. Вместе с сосной выкапывается корневой ком объемом около 2 куб. метров. Для успешной пересадки -это один из самых важных моментов.

 

 

Жанель Бисенбаева

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