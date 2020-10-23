Автовладельцы в СКО готовятся к зиме

Правоохранительные органы

19:47 23 Октября 2020

Стражи порядка напомнили, что главное в межсезонье — соблюдать дистанцию и двигаться с возможно меньшей скоростью. Статистика показывает, большинство дорожно-транспортных происшествий случаются в условиях образования наледей.

Поэтому по возможности следует заблаговременно перепроверить техническое состояние своего авто. А ещё установить знаки с буквой «Ш» на стекле автомобилей, оснащённых зимними шинами или «липучками». Пешеходы должны помнить, что в зимних условиях торможение затруднено.

С начала года на дорогах области произошло 124 ДТП, в результате которых 21 человек погиб, 165 получили травмы. 114 аварий случились по вине водителей, 10 — из-за пешеходов.

Арман Дарбаев, инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Убедительно просит установить на автомобиль зимние шины. Своевременная смена зимних автошин позволит водителю уверенно справляться с вождением в неблагоприятных условиях. Просим строго соблюдать правила дорожного движения, особенно – скоростной режим и дистанцию, а также следить за техническим состоянием транспортного средства.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

152 факта бытового насилия выявили полицейские СК за 4 дня
Встреча поколений прошла в музее областного департамента полиции
Жителя Петропавловска приговорили к 12 годам лишения свободы за наркотики
Полицейские задержали водителя в состоянии наркотического опьянения
Более 12 тыс правонарушений зафиксировали с помощью видеокамер
Полицейские пресекли вечеринку во время карантина
Многодетная мать стала жертвой интернет-мошенников
Автомат в руках подростка переполошил полицейских
В СКО за один день выявлено два факта браконьерства
33 водителя пьяных водителя задержано на дорогах области за 3 дня
В Петропавловске появились пешеходные 3D переходы
Два факта расчёта чужими банковскими картами зарегистрированы в СКО