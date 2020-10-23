Автовладельцы в СКО готовятся к зиме

Стражи порядка напомнили, что главное в межсезонье — соблюдать дистанцию и двигаться с возможно меньшей скоростью. Статистика показывает, большинство дорожно-транспортных происшествий случаются в условиях образования наледей.

Поэтому по возможности следует заблаговременно перепроверить техническое состояние своего авто. А ещё установить знаки с буквой «Ш» на стекле автомобилей, оснащённых зимними шинами или «липучками». Пешеходы должны помнить, что в зимних условиях торможение затруднено.

С начала года на дорогах области произошло 124 ДТП, в результате которых 21 человек погиб, 165 получили травмы. 114 аварий случились по вине водителей, 10 — из-за пешеходов.

Арман Дарбаев, инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Убедительно просит установить на автомобиль зимние шины. Своевременная смена зимних автошин позволит водителю уверенно справляться с вождением в неблагоприятных условиях. Просим строго соблюдать правила дорожного движения, особенно – скоростной режим и дистанцию, а также следить за техническим состоянием транспортного средства.

Абай Альжанов