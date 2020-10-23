46-летнего таксиста избил пассажир в Петропавловске

Новости МТРК

19:38 23 Октября 2020

Происшествие произошло ранним утром. Клиент отказывался оплатить проезд. На этой почве возник конфликт, в ходе которого таксисту выбили два зуба, повредили автомобиль. В тот же день пострадавший обратился во второй отдел городского управления полиции.

Сотрудники сразу же нашли подозреваемого, им оказался житель областного центра 1979 года рождения. По его словам, водитель пытался отнять борсетку. После этого и завязалась драка. Данный факт внесён в реестр досудебных расследований по статье 107 Уголовного кодекса РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

 

 

Айгерим Муканова

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