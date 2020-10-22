Глава региона К.Аксакалов обратился к североказахстанцам через инстаграм

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21:29 22 Октября 2020

Кумар Аксакалов напомнил, что из-за увеличения количества случаев COVID-19 ограничительные меры ввели в 10 населённых пунктах области. Усилена деятельность мониторинговых групп. На случай обострения ситуации в регионе подготовили все необходимое.

При этом, по словам главы региона, ни дооснащение медицинских организаций, ни обновление парка скорой помощи, как и запас лекарственных препаратов, не является гарантией на спасение человека, заболевшего коронавирусом. Поэтому североказахстанцам важно не игнорировать существующие меры безопасности и соблюдать их.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Все очень просто. Носите маску, обрабатывайте руки. Держите дистанцию. Избегайте большого скопления людей. Я уже не говорю про семейные торжества. Сейчас нужно повременить с этим. У нас еще будет время для праздника. А сейчас свадьба или юбилей для кого-то может обернуться бедой. Вы можете потерять родного человека.Нельзя проводить семейные торжества, подумайте о своих близких.

 

 

Дарья Пышмынцева

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