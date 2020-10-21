Зарплата педагогов будет увеличена на 25 процентов

Больше одного триллиона тенге. Такую сумму в течение следующих трех лет в Казахстане по поручению Президента дополнительно выделят для повышения заработной платы педагогам.

С января 2021-го ее увеличат на 25%. По инициативе Касым-Жомарта Токаева она вырастет у педагогов школ, колледжей. Изменятся и стипендии докторантов, а также будущих педагогов.

По стипендии тоже серьезный рост. Если студенты педагогических специальностей в прошлом году в это время получали 20 тыс. тенге стипендию. Сейчас 42 тыс., отличники получают 48 тыс. тенге, практически больше, чем в 2 раза за один год. Это тоже благодаря позиции Главы государства и его поручению» Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК

Дарья Пышмынцева