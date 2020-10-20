В СКО задержали подозреваемого в незаконной охоте на сибирскую косулю

Факт правонарушения полицейские зарегистрировали в прошлый четверг почти в 2 часа ночи, в лесном массиве недалеко от села Суатколь. Сообщение о том, что в машине неизвестного находится неразделанная туша косули и охотничье ружье, пришло от защитников природы.

Любитель незаконной охоты попытался оправдаться, утверждал, что он и два его друга нашли тушу косули на проселочной дороге, когда ехали в Тимирязевский район.

Сейчас данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 337 УК РК. Тушу животного и оружие, которое на подозреваемого не зарегистрировано, направили на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение.

Анжелика Сычёва