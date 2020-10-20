В СКО за 9 месяцев в основной капитал вложили более 87 млрд тенге

Это чуть больше половины от общего объема инвестиций области. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то сумма вложений выросла почти на 11%. Примечательно, что каждый пятый тенге инвестировали в сельское хозяйство района имени Г.Мусрепова.

На втором месте — Тайыншинский. Почти 15,5% от всех вложений региона. Следом Кызылжарский район — 11%. Среди источников финансирования преобладают собственные средства предприятий. Две трети от общего объёма.

Доля других заёмных средств составила почти 23%, кредиты банков — 2%. Больше всего вкладывают в отрасль растениеводства — 76%, на животноводство приходится 14%, остальное -на смешанное сельское хозяйство.

Айгерим Мукашева