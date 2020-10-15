370 лиц без определенного места жительства задержали полицейские за 2 дня

Полицейский/БОМЖ:

— Проживаете где?

– А что, незаметно?

– Ну, я же не просто так вопрос задаю, значит, надо.

– Бомжи!

– Бомжуете. Так, все понятно.

Дачные массивы, заброшенные здания, колодцы, канализации, свалки, тупики. Чаще всего именно там можно встретить бездомных. Все эти места во время рейда обходят полицейские. В среду стартовала оперативно-профилактическая операция «Бродяга».

Руслан Алибаев, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Согласно плана с 14 по 16 октября на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бродяга», направленное на выявление лиц — БОМЖ. Доставление их в приемники-распределители, постановку на криминалистический, оперативно-справочные учеты, а также обеспечение показателей по задержанию уголовных преступников, выявлению и установлению без вести пропавших и установлению личности неопознанных трупов.

За несколько дней полицейские выявили 370 лиц без определенного места жительства. Всех поставили на фото – видео и дактилоскопический учёты. Также стражи порядка раскрыли 3 преступления с участием бомжей, задержали четырех уголовных преступников и установили местонахождение трех без вести пропавших североказахстанцев.

Абай Альжанов