Качество новых дорог в СКО продолжают проверять эксперты

Этот 3 километровый участок трассы ведет к селу Новоалександровка. Его строительство подрядная организация ТОО «Норд Жолдары» начала в середине июня с нуля. Раньше на этом месте было бездорожье. А теперь без проблем передвигается транспорт. Работы подрядчик выполнил на 80 %.

Артём Погосян, директор ТОО «Норд Жолдары»:

— Неделю назад мы закончили дорожное полотно. Вставлено 5 труб. В данный момент все работы закончены, кроме разметки, обочины, знаков. Где-то до 25 числа закончим.

А пока оценку уже проделанной работе дает мониторинговая группа. Проверку этого участка трассы члены комиссии начали с забора кернов. Другими словами, это отбор проб асфальтобетонного покрытия. В данном случае двухслойного: 4 см — мелкозернистого и 6 см — крупнозернистого.

В итоге толщина его должна быть примерно 10 см. Что мы видим на самом деле? Расхождение с нормаим по проекту в несколько миллиметров. Но, это не критично, говорят специалисты. И такие пробы брали на каждом километре этой трассы.

После проверки толщины асфальтного покрытия мониторинговая группа замерила его ширину. Она составила 7 метров. И здесь подрядчик выполнил все в полном соответствии с проектом.

Еркен Абильмажинов, инженер филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов «по СКО:

— На данный момент нами отобрано 5 проб кернов. Замерена ширина, пока что все нормально. Все идет по плану. Длина соответствует проекту и ширина. А уже соответствие нормам мы проверим в нашей специальной лаборатории. За неделю справимся и выдадим протокол. Если не будет соответствовать, там далее будут приниматься меры.

Это была промежуточная проверка. Мониторинговая группа вернется после завершения работ.

Анжелика Сычева