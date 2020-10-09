Интернет мошенники «работают» на ОLX, kolesa.kz и в Instagram

С начала года в области зарегистрировали 308 фактов интернет-мошенничества. Последний случай был совсем недавно. К сотрудникам обратилась 27-летняя жительница Петропавловска. Она продавала детскую коляску через OLX.

С ней связалась покупательница из Караганды и сообщила, что готова купить коляску, а все хлопоты по доставке товара можно уладить через курьерскую службу сайта. Покупательница прислала ссылку, пройдя по которой, североказахстанка заполнила форму, указав реквизиты своей банковской карточки.

Вскоре она узнала, что ее обманули, с карты сняли 12 тысяч тенге. По аналогичному сценарию аферисты завладели 20 тысячами тенге и у 33-летней жительницы областного центра. Сейчас полицейские пытаются установить личность интернет — мошенников.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Для того чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо никому, ни в коем случае не предоставлять свои персональные данные: реквизиты банковских карт, удостоверение личности. При покупках товаров на сайтах объявлений требовать фото и видеообзоры покупаемого товара. Если вы стали жертвой интернет-мошенников, необходимо незамедлительно обращаться в полицию, звонить по телефону.

Айгерим Мукашева