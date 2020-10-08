Дома для своих работников возводит ТОО «Петерфельд-Агро»

Ерлан Айтмухамбетов, президент общественного фонда «Қызылжар Абай орта мектебі»:

— Школу открыли в 1969 году. Капитального ремонта здесь не было. Всё было старым. Вот так выглядела раздевалка, а столовая совмещена с актовым залом. В кабинетах мебель старая была.

А ещё протекала крыша, коммуникационные трубы прохудились, электропроводка устарела. Но всё это осталось на фотографиях и в воспоминаниях учащихся и педагогов. Теперь вместо Петерфельдской средней школы — «Қызылжар Абай орта мектебі».

Изменился и внешний вид, и подход к обучению. Привить детям любовь к знаниям, а не заставлять их зубрить. Это принцип финской модели обучения, которую здесь и внедрили.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Очень важный и успешный проект. Пример того, когда приходит частный инвестор и меняет всё к лучшему. Школу передали в доверительное управление по принципу государственно-частного партнёрства. Это первый подобный проект на селе. Нигде в стране такого ещё не было. Моё мнение — школа такого типа должна быть в каждом районе области. Мы будем над этим работать.

За лето школа изменилась до неузнаваемости. Из старого остался разве что каркас стен.

Правда, вживую всю эту красоту в большинстве своем учащиеся ещё не видели. Только по фотографиям. С трудом верят, что это их старая школа, рассказывают педагоги.

В проекте продумывали всё до мелочей. Индивидуальные шкафчики, персональные парты, зона рекреации, где можно отдохнуть и поиграть на перемене. Просторные классы, лаборатории, оснащённые по последнему слову техники. Правда, без скоростного интернета это оборудование не больше, чем элемент декора.

Ерлан Айтмухамбетов, президент общественного фонда «Қызылжар Абай орта мектебі»:

— Когда мы начинали здесь работу, интернет доходил 8 Мбит/с. Это давало возможность подключить компьютеров 10, наверное. Сейчас более 100 Мбит. Он даёт возможность подключить всю школу, а ещё Wi-Fi выходит в родительскую зону, чтобы молодежь, родители, когда отдыхают во дворе, могли использовать интернет.

Двор тоже преобразился. Раньше он всю весну был под водой. Сейчас территорию приподняли, сделали уютный сквер, установили детскую и спортивную площадки.

Хорошо иметь домик в деревне. А если его для тебя построил работодатель, и платить нужно только за коммунальные услуги, то это дом мечты. Таких в селе будет 20. Их возводит ТОО «Петерфельд-Агро» специально для своих работников, занятых в животноводстве.

Аскар Мадиев, генеральный директор ТОО «Петерфельд-Агро», Кызылжарский район:

— У нас скотина молочного направления. Мы столкнулись с проблемой, с кадровым вопросом. У нас нехватка доярок, телятниц. Так как находится наше хозяйство недалеко от города, все в основном работают в городе. Поэтому мы начали создавать условия. Строить дороги, дома для наших людей, кто будет работать в хозяйстве.

Построили дома рядом с молочно-товарной фермой. Чтобы доярки, которым в 5 утра уже надо быть на работе, добирались без труда. Тем, у кого один ребенок, достанется дом в 85 квадратных метров. Большим семьям — большие дома. 120 квадратов. Потолки почти три метра, облицовка из кирпича, гараж и сарай. Один дом обходится в 11,5 млн тенге.

Аскар Мадиев, генеральный директор ТОО «Петерфельд-Агро», Кызылжарский район:

— Мы сделали благоустроенными, чтобы когда с работы пришли, дома ничего не делали. Ни печку не топили, воду не таскали.

В среднем коммунальные услуги обойдутся в 8 тысяч тенге в месяц. Заселять начнут после Нового года. Тогда сдадут 6-7 домов. Остальное в течение 2021-ого. Сейчас проблем с кадрами нет, говорит гендиректор ТОО, уезжать работники уже не планируют. Такой подход к сотрудникам — пример для других.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вы сейчас купили очень много техники. На какую сумму? На 800 млн тенге. Чтобы люди работали каждый год на этой технике, а не так, что один год — один, второй год — другой. Это приводит к износу большому. Один хозяин должен работать, который знает историю ремонта, эксплуатации.

Это «железное» правило, говорит Кумар Аксакалов. Тогда и производительность будет выше, а затрат меньше. Главное, удержать специалиста в селе. Создать ему такие условия, чтобы он не уезжал в город в поисках лучшей жизни. Для этого дальновидные работодатели строят дома для сотрудников. Помогает и программа по переселению из трудоизбыточных регионов. По ней в этом году в сёлах нашей области построят 688 домов.

Айгерим Мукашева