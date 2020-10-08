Более 12 тысяч правонарушений зафиксировали с помощью видеокамер

Свыше 1300. Столько камер ежедневно помогают полицейским контролировать общественный порядок и безопасность на дорогах региона. Круглосуточно за ситуацией в местах с большим скоплением людей и на сложных перекрестках Петропавловска наблюдают инспекторы видеонаблюдения.

В районных отделах эта ответственность лежит на сотрудниках дежурных частей. Благодаря их оперативности с начала 2020-го своевременно пресечены сотни преступлений и тысячи правонарушений.

Нурлан Мухамеджанов, начальник Центра оперативного управления УП г.Петропавловска:

— На территории областного центра функционирует 410 видеокамер. Инспекторами видеонаблюдения с начала года выявлено более двенадцати с половиной тысяч административных правонарушений. Из них совместно с батальоном патрульной полиции УП города Петропавловска за нарушения ПДД выявлено более девяти с половиной тысяч нарушений.

Соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами, мониторинг обстановки на улицах и во дворах, выявление фактов хулиганства, нарушений правил благоустройства. Это лишь часть задач, которые стоят перед дежурной сменой Центра оперативного управления городской полиции.

Кроме этого, инспекторы контролируют работу патрульных нарядов и автомобильных экипажей, ежедневно заступающих на службу в две смены.

Кроме дежурных и инспекторов видеонаблюдения в Центре расположен пульт канала «102». За 9 месяцев на него поступило почти 90 тыс обращений. Из них больше 21 тысячи требовали немедленного реагирования.

Дарья Пышмынцева