145 колледжей РК лишены права обучать студентов по 330 специальностям

По результатам проведенного анализа учебные заведения добровольно вернули приложения к лицензии по 330 специальностям. К примеру, педагогический колледж мог подготавливать менеджеров, а экономический — педагогов.

Или же образовательные учреждения готовили студентов без необходимого оборудования. Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова отметила, что изменения коснулись не востребованных на рынке труда специальностей, и в подавляющем большинстве в колледжах по этим специальностям сейчас никто не учится.

— Наши департаменты проводят мониторинг образовательной деятельности колледжей. Прежде всего, мы изучаем обеспеченность учебного процесса преподавателями, учебной литературой, оборудованием, т. е. определяем наличие всех необходимых условий для обучения. В результате этой работы колледжами принято решение о возврате приложений к лицензии по отдельным специальностям, по которым либо не ведется обучение, либо они не соответствуют профилю учебного заведения или квалификационным требованиям. Гулзат Кобенова, председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК

Дарья Пышмынцева