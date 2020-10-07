Полицейские пресекли вечеринку во время карантина

Вечеринка не удалась. Стражи порядка задержали 42 человека, 12 из которых — несовершеннолетние. Инициативная команда арендовала коттедж, пригласила людей в социальных сетях и организовала шумный вечер, который мешал соседям. В итоге те не выдержали и вызвали полицейских.

На вызов стражи порядка среагировали оперативно. Приехали на место по адресу улица Новаторная, 4. Несовершеннолетних доставили в городское управление полиции, позже передали родителям.

На законных представителей собраны материалы за нахождение детей вне дома в ночное время, трое из них вовсе находились в состоянии алкогольного опьянения.

А вот совершеннолетних посетителей за нарушение карантинных мер привлекли к административной ответственности. Не избежит наказания и владелец коттеджа.

Айдын Акмагамбетов, заместитель начальника ОМПС УП г.Петропавловска:

— Материалы составлены за нарушение ограничительных карантинных мер по статье 425. Они будут направлены в городское управление контроля безопасности качества товаров и услуг. Все ограничительные меры должны соблюдаться. Не должно допускаться массовости. Мероприятия со скоплением граждан до сих пор запрещены.

Айгерим Муканова