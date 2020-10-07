Музей полиции СКО признали лучшим в системе МВД страны

Диплом и грамоту от республиканского ведомства вручили заведующей музеем Любови Осинской. Пополнение, оформление и поддержание музейных экспозиций и витрин в лучшем виде — это не только каждодневный кропотливый труд , но критерий, по которому в этом конкурсе выбирали лучшего.

Напомним, музей областной полиции основали 31 год назад. В нем хранится более 4 тысяч экспонатов, повествующих об истории органов внутренних дел края с 18 века и по наши дни. А пять лет назад там открыли оружейную комнату, где собрана коллекция более 100 видов огнестрельного, газового и травматического оружия.

Анжелика Сычёва