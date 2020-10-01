Встреча поколений прошла в музее областного департамента полиции

Правоохранительные органы

20:05 1 Октября 2020

Герои былых времен и герои современности. В зале музея собрались ветераны полиции и молодые сотрудники. Говорили о жизни, прошлом, настоящем, но больше всего заслушивались воспоминаниями трудовых будней. За плечами Николая Пилипича десятки лет службы. «За эти годы было все», — вспоминает ветеран, но одно из самых ярких событий — это участие в московской Олимпиаде.

Николай Пилипич – ветеран органов внутренних дел

— Сохранились билеты на все виды спорта: и на бокс, и на футбол. Огромное все, все необычно, много движения. Подходят иностранцы – отдаешь честь. Несли службу по два человека. В парке «Сокольники» имелось отделение милиции, там мы проводили развод. Жили в школе на двухъярусных кроватях солдатских.

Молодые полицейские с интересом слушали рассказы старших. Их интересовала не только атмосфера международного события, но и эпизоды из рабочих будней.

Зарина Попова – оперуполномоченный управления полиции г.Петропавловска

— Пришли к нам, рассказали много интересных историй. Хотим также выразить благодарность руководству департамента полиции, что организовываете такие встречи и поддерживаете преемственность поколений.

Завершилась встреча в кинозале музея североказахстанской полиции. Здесь гостям и молодым офицерам показали редкие кадры кинохроники московской Олимпиады, прошедшей ровно 40 лет назад.

 

 

 

Жанель Бисенбаева

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