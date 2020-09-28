В Петропавловске намерены заняться экологическим воспитанием молодежи

В производственных компаниях понимают, если обучать детей с раннего возраста сортировке мусора, то это даст им в первую очередь, экологическое воспитание. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» Мурат Абенов.

Спикер остановился на ряде проектов, реализуемых министерством экологии, геологии и природных ресурсов. По его словам, для формирования экологической грамотности детей должны быть задействованы специалисты разных сфер деятельности. В каждой отрасли — свое направление для работы.

Мурат Абенов, председатель Национальной палаты образования и инноваций «Серпін», г. Нур-Султан:

— Формирование экологической культуры – культурная сфера, экологическое производство – производственная сфера, формирование экологических знаний — это сфера образования. Сфера сельского хозяйства должна выполнять свои обязанности. Вкупе и по своей линии.

Дарья Пышмынцева