В одном из домов Петропавловска до сих пор не дали отопление

Пенсионерка Татьяна Бесмельцева вынуждена включать старый обогреватель, чтобы хоть как-то согреться в квартире. А это увеличивает расход электроэнергии, и как следствие, плату за эту услугу. При пенсии в 68 тысяч тенге каждая копейка на счету. Женщина негодует, почему хозяин участка не думает о своих соседях, которые вынуждены оставаться без горячей воды и тепла.

Татьяна Бесмельцева, жительница г.Петропавловска:

— На верхних этажах ещё более-менее, а на первом этаже вообще невыносимо. Включаю обогреватель, а толку нет. Немного погреюсь, выключу и снова холодно. Нас за людей вообще не считают. Неужели мы не заработали на это?

Разбирательства длятся уже два месяца, говорит хозяина участка Сергей Мазур. Сейчас теплотрасса проходит под землёй. Энергетики намереваются заменить ее на надземную. Это, в свою очередь, испортит облик двора, уверен Сергей, и будет мешать передвижению. Поэтому он отправил запрос в «СЕВКАЗЭНЕРГО» с требованием платить ему ежемесячно 180 тысяч тенге в качестве аренды.

Сергей Мазур, житель г.Петропавловска:

— Мы хотим, чтобы эта теплотрасса была перенесена и никому не мешала. Я даю им разрешение пройти им в том месте под забором. Они уже готовы были пройти за строением.

Чтобы перенести теплотрассу, нужно время, а у жильцов 120 квартир его нет. Ведь тепло нужно подключать уже сейчас. На встрече с жителями были представители организации «Петропавловские тепловые сети» и городского акимата, их просьбы запустить работников на участок мужчина игнорирует.

Энергетики предлагают свои варианты решения проблемы. Их дежурная группа готова выехать в любой момент и провести необходимые работы.

Андрей Калиничев, генеральный директор ТОО «Петропавловские тепловые сети»:

— Идти через суд долго. Много времени потратим. Второе решение: обратиться к акиму города с просьбой, изъять этот участок для государственных нужд. Мы сделаем ремонт и уже потом будем решать, что делать дальше.

На встрече с жильцами договориться с хозяином участка так и не удалось. Поэтому его пригласили в городской акимат, но Сергей Мазур туда не явился. Всё это время 120 семей продолжают жить в холодных квартирах и надеяться на благополучный исход.

Дарья Пышмынцева