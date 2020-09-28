В Казахстане стартовала акция «Коррупция не для нас!»

Основная цель акции — призвать руководителей государственных органов и квазигосударственного сектора придерживаться принципа добропорядочности и открытости.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы»:

— В рамках акции были уже направлены письма на имя акимов районов и области СКО, руководителей гос.органов. Там предполагается, что все участники должны будут показать свою работу по борьбе с коррупцией. Также при помощи СМИ осветить свою заработную плату

А еще через средства массовой информации рассказать жителям региона о мерах по профилактике и борьбе с коррупцией. По итогам акции всем акимам городов и районов области будет дана оценка. Комиссия учитывать будет степень открытости руководства и его готовности слышать голос народа.

Итоги подведут 9 декабря, кстати, в международный день борьбы с коррупцией. А пока свои отзывы о работе местных властей оставляют североказахстанцы.

Североказахстанцы:

— Сейчас вот с каждым годом, все лучше и лучше становится. Красивее. Вот к нам приезжали москвичи, и они восхищаются нашим городом. Наши новостройки. Ребята, которые работают, они действительно выполняют свою работу полностью.

— Аким области — это у нас Кумар Аксакалов. Я работой его очень доволен. Потому что, очевидно, что наш город становится краше. У нас появились места, где можно отдыхать всей семьей. Я сам живу в районе Береке, там сквер отрыли. Если город наш раньше был серым, то сейчас все покрасили, здания яркие, освещение добавили.

— На самом деле приятного очень много, даже то, что наш город убирают. Вот смотрю, что-то делается, колодцы чистят, деревья высаживают. Даже не понимаю, когда это все успевают.

Анжелика Сычева