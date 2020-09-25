33 водителя пьяных водителя задержано на дорогах области за 3 дня

В селе Пресновке Жамбылского района во время вечернего рейда участковый инспектор полиции остановил автомашину LADA Priora. При проверке выяснилось, что 53-летний водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это же подтвердило и заключение медицинского освидетельствования.

В отношении сельчанина составили протокол по части 1 статьи 608 кодекса РК об административных правонарушениях, материалы направили в суд. Водителю теперь грозит арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством ближайшие 7 лет.

В трехдневном оперативно-профилактическом мероприятии «Безопасная дорога» участвовали более 400 полицейских, задействовали 143 автопатруля, работали посты на автодорогах республиканского, областного и районного значений. В результате стражи порядка выявили свыше 1500 различных нарушений правил дорожного движения.

Баян Байгаскина, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— По результатам проведенного оперативно-профилактического мероприятия было выявлено 1599 нарушений правил дорожного движения. Из них 33 – это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 162 – превышение скорости.

С начала года на дорогах области полицейские задержали 700 пьяных водителей, выявили более 30 тысяч нарушений ПДД. В управлении местной полицейской службы отмечают, что рейды по выявлению пьяных водителей и лихачей проводятся регулярно, особенно по вечерам выходных дней, вне зависимости от проведения оперативно-профилактических мероприятий.