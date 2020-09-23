Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Должен быть честным, справедливым, скромным. Слово «должен» в этическом кодексе госслужащих встречается часто. От внешнего вида чиновника и публикаций в его социальных сетях до поведения с коллегами и подчинёнными. В общем, должны госслужащие много.

Но главное, должны слушать людей, не тянуть с ответами, вести себя культурно. Не грубить и не хамить. Всё-таки работают государственные служащие на благо государства и народа. Об этом чиновникам напоминает уполномоченный по этике. Должность в нашей стране появилась 3 года назад по инициативе Елбасы.

Сеилхан Серикбаев, уполномоченный по этике аппарата акима СКО:

— Вся деятельность уполномоченного по этике в результате направлена на предупреждение и профилактику коррупционных правонарушений, нарушений этических норм, повышения доверия народа к государственным институтов, минимизация рисков конфликта интересов, а также рассмотрение обращений граждан.

Уполномоченный по этике — не каратель госслужащих, а защитник и советчик. Сеилхан Серикбаев провёл почти 200 консультаций с гражданами и чиновниками. Поступали к нему и жалобы. 21 обращение касалось нарушения служебной этики. Узнать, что происходит в стенах управления, помогают доверительные беседы и анкетирование.

Последнее — анонимное. Повышает ли руководитель голос, а, может, заставляет решать его личные вопросы или работать в выходные и праздники. Если такие факты есть, анкетирование поможет о них узнать. Так выяснилось, что актуальной проблемой всё ещё остаётся — переработка.

Сеилхан Серикбаев, уполномоченный по этике аппарата акима СКО:

— Зачастую госслужащие, это ни для кого не секрет, остаются после положенного срока рабочего времени. У нас определено начало в 9:00, окончание в 18:30. Бывает, мы проводим профилактические проверки, остаются до 20:00 и более.

Пришло срочное задание или госслужащий сам не успевает сделать работу за 8 часов. В любом случае трудиться сверх нормы можно только с письменного разрешения сотрудника. В начале года уполномоченный по этике проверил 23 управления.

В восьми госслужащие задерживались на рабочем месте дольше положенного. Сейчас они на особом контроле. Если у вас есть вопросы или вы хотите сообщить о нарушениях, можете обратиться к уполномоченному по этике. Телефон указан на экране.

Айгерим Мукашева