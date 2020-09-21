В СКО из-за птичьего гриппа погибло 11,5 тысяч голов домашней птицы

Ущерб сейчас подсчитывают жители 47 сёл пяти областей Казахстана. На личных подворьях от птичьего гриппа погибли почти 13 тысяч голов. 11,5 тысяч из них в нашей области. Штаммы сейчас исследуют, но уже известно, тип вируса такой же, как в приграничных регионах России.

Напомню, из-за «бушующего» там птичьего гриппа 4 августа наша страна ввела ограничения на ввоз живой птицы и её продукции. Скорее всего, вирус в СКО «принесли» дикие птицы, которые мигрировали на юг. Через водоёмы и заразились домашние куры, утки, гуси. С 19 сентября на карантин закрыли 11 населённых пунктов 7 районов области.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— В данных населённых пунктах начал работать РК противоэпизоотический отряд. Начата установка дезинфекционных барьеров, их заправка. Сегодня выйдет постановления госинспекторов районов по изъятию и уничтожению павшей птицы. Сейчас готовится постановление акимата области об установлении ещё на 6 населенных пунктов карантина.

Каждому владельцу павшей птицы на личный счёт «упадёт» компенсация. Она зависит от средней рыночной стоимости птицы в регионе. Всего казахстанцам, чьи подворья пострадали, выделили 390 млн тенге. «Забрался» птичий грипп и в Бишкульскую птицефабрику. За три дня там «полегли» около 41 тысячи голов, но в некоторых СМИ есть данные о 180 тысячах погибших на птицефабрике несушек. И это только за сутки.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— 180 тысяч голов официально нами не подтверждены. Ветеринарные службы они в известность не ставили. Мы отсчёт ведём с 19 сентября, с момента, когда мы посетили птицефабрику.

— А с 10 они скрывали?

— Это на их совести.

Тушки павших кур сейчас утилизируют, а именно сжигают. Остальные 5 крупных птицефабрик о случаях заболевания не сообщают, говорят в управлении ветеринарии.

Тем временем в 20-километровой зоне от очагов заражения начали вакцинацию. Отмечу, с начала года защиту от вируса получили около 2 млн голов домашней птицы. Всего же на частных подворьях региона их 2 млн 600 тысяч.

Гульмира Исаева, вице-министр сельского хозяйства РК:

— Как поступила информация об опасности распространения птичьего гриппа В СКО было выделено ещё 873 тысяч доз. Что позволяет дополнительно ещё провакцинировать 3 млн голов. Таким образом, было выделено достаточно.

Напомню, птичий грипп не передаётся от человека человеку. Заразиться можно при контакте с живой или мертвой заболевшей птицей. Продукция безопасна после термической обработки.

Айгерим Мукашева