Полицейские рассказали как не попасть на удочку интернет-мошенников

Правоохранительные органы

20:39 21 Сентября 2020

Екатерина Галата, руководитель волонтерского клуба «Қамқор»:

— На сегодняшний день, пожалуй, каждый сталкивается с покупками товаров в сети «Интернет. Но, как мы видим, большое количество является фейковым, поэтому хотелось бы предупредить жителей нашей области — соблюдать меры предосторожности в сети Интернет.

Чтобы не допустить случаев интернет-мошенничества, добровольцы помогают полицейским в раздаче населению памяток и брошюр. В них изложены основные правила, которые могут обезопасить вас от уловок преступников.

 Как не стать жертвой интернет-преступников:

  • Не стоит соглашаться на сомнительные сделки в интернете (прежде чем пойти на них, посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми.
  • Отказывайтесь от предоплаты при покупке или продаже товаров.
  • Во время интернет-сделок не сообщайте номера банковских карт, пин-кодов, а также пароли, поступающие на мобильный телефон.

Одни из самых распространенных схем обмана, которые в последнее время часто используют интернет-мошенники, — получение онлайн-кредита, доступ к онлайн- банкингу.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Одним из распространенных преступлений является интернет-мошенничество, поэтому нами совместно с волонтерским клубом «Камкор» сегодня была проведена разъяснительная работа с населением. …Также хотелось бы напомнить о мерах предосторожности. Ни в коем случае передавать денежные средства неизвестным лицам.

С начала этого года на уловки мошенников на различных онлайн-ресурсах попались более 270 североказахстанцев.

 

 

Дарья Пышмынцева

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