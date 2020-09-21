На официальной странице МТРК в Instagram число подписчиков достигло 50-ти тыс

Активнее всего североказахстанцы стали добавляться в марте, когда из-за коронавирусной инфекции в Казахстане ввели режим ЧП. Тогда же в день на страницу муниципального канала в социальной сети поступало больше десятка вопросов, связанных с новыми правилами и ограничениями.

Со временем их стало чуть меньше, а число подписчиков продолжало расти. Сейчас в Instagram МТРК почти 4 тысячи публикаций. Команда канала планирует не останавливаться на достигнутом и продолжит оперативно выкладывать актуальные и интересные публикации.

Дарья Пышмынцева