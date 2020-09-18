Вопросы социальной поддержки обсудили на общественном совете

Первый вопрос, который обсудили на заседании, касался социальной поддержки нуждающихся граждан. Больших перемен на законодательном уровне по этой части не произошло. Члены общественного совета попросили руководителя отдела занятости и социальных программ подробнее рассказать о том, как оказывают жилищную помощь малообеспеченным семьям. За ней, по их мнению, в последнее время почему-то стали реже обращаться.

Данияр Асылбеков, руководитель отдела занятости и социальных программ г.Петропавловска:

— 10% от дохода семьи и разницу на коммунальные услуги, вот эту разницу мы доплачиваем. В настоящее время в основном идут заявители пенсионного возраста. У них сейчас идет повышение всех пособий, в этой связи доходы повышаются.

Доходы повышаются, но это не означает, что вопросов у населения становится меньше. Члены общественного совета рекомендовали Данияру Асылбекову активизировать информационно-разъяснительную работу отдела, которым он руководит.

Сергей Худяков, член городского общественного совета:

— Я знаю, что вы проводите информирование, в газетах пишется, но это чисто выдержка из правил, там написано юридическим «сухим» языком. У меня просьба, чтобы были выступления на телевидении и статья была именно не в виде информации о жилищной помощи, а информация о социальной помощи государству, для чего эта жилищная помощь дается людям.

Государственная финансовая помощь также предусмотрена на возмещение затрат на обучение детей с ограниченными возможностями на дому, если у них нет возможности посещать специальные учебные заведения.

Данияр Асылбеков, руководитель отдела занятости и социальных программ г.Петропавловска:

— В настоящее время за третий квартал получает её 53 семьи. Мы предлагаем внести изменения и оплачивать в течение учебного, каникулярный летний период убираем, и увеличить чуть чуть размеры. В проекте указаны 3 МРП, мы предлагаем 5 МРП.

Члены городского общественного совета это предложение приняли. Раньше законные представители особенных школьников, обучающихся на дому, получали 18 тысяч тенге раз в квартал, в год выходило 72 тысячи. Теперь к общей сумме добавится еще более 50 тысяч.

Дарья Пышмынцева