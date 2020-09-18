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новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Слышащий акимат
Туган жер
Информационное обозрение
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Новости АПК
Диалог
Брифинг СЦК
телеканал
прайс
Для кандидатов
Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 18.09.20
Вечерние новости
22:42 18 Сентября 2020
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