Участковые инспекторы посетят каждый дом и квартиру до 1 декабря

7 сентября в области стартовала операция «Участок», в ходе которой до 1 декабря полицейские проведут обход населения, познакомятся с гражданами, раздадут визитки.

Больше чем за неделю стражи порядка обошли 3 тысячи квартир, 5 тысяч частных домов и столько же дачных участков. Особое внимание — ранее судимым лицам, проблемным семьям, а также владельцам оружия.

Последних на учете — более 7 тысяч. Главная задача операции «Участок» — профилактика и своевременное выявление преступлений и правонарушений.

Анастасия Остертак