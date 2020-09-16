Приговор вынесли участковому инспектору отдела полиции р-на М.Жумабаева

Об этом на брифинге сообщил руководитель областной антикоррупционной службы Ернар Баянгазин. Инцидент произошел в начале августа. Как оказалось, полицейский вымогал от местного жителя 150 тысяч тенге. Для этого использовал несуществующее заявление.

Потерпевшему пообещал, что за денежное вознаграждение закроет дело. Мужчине пришлось согласиться на такое предложение. Но, потратить сумму предприимчивый участковый не успел, его задержали с поличным.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции СКО:

— 10 сентября участковый инспектор осужден к штрафу в размере 7,5 кратной суммы взятки , что составляет 1 миллион 125 тысяч тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, осужденный лишен специального звания лейтенанта полиции. Обстоятельствами, способствовавшими совершению вышеуказанного нарушения закона, послужил ненадлежащий ведомственный контроль за подчиненными, которые используют в рабочее время служебное транспортное средство в личных целях, а также без соответствующих на то оснований проводят оперативно-розыскные мероприятия без ведома руководства.

Абай Альжанов