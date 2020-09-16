Аферистов выявили специалисты проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany»

— Делаем ОФИЦИАЛЬНОЕ водительское удостоверение, Оригинал, все ваши данные будут в базе данных, цены уточняйте! — Решаем вопрос с ЛИШЕНИЕМ прав. — Делаем военный билет. Работаем по Казахстану, России, другие страны уточнять.

Доставка ПРАВ курьером лично в руки или на ваше почтовое отделение.

Можно самому забирать в городе вашего отделения, АВТОЦОНЕ, МРЭО.

Оплата идет сразу 50%, Остальные 50%, как получаете права». (Пунктуация и орфография сохранены)

Такая рассылка «гуляла» по просторам популярных мессенджеров Ватсапп и Телеграмм. Это привлекло внимание специалистов проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany», которые провели собственное расследование. Якобы за сдельную оплату интернет-«помогайки» решали проблему с получением военных билетов и водительских удостоверений.

К примеру, за категорию B, C1 цена вопроса составляла-70 тысяч тенге. Просили предоплату, а затем исчезали. Для правдоподобности Заур, это автор публикации, даже создал отдельный паблик с отзывами. Сейчас там 4 тысячи фолловеров.

Все хвалебные видеоролики и сообщения, как оказалось, чистой воды обман. Ситуацию с выдачей фейковых водительских прав и военных билетов прокомментировали специалисты.

Евгений Зубков, руководитель специализированного отдела по обслуживанию населения филиала НАО «Правительство для граждан» по СКО:

— Хотелось бы сказать, чтобы на фейковое видео с предложением от Заура о выдаче водительских прав и военных билетов жители не реагировали. Это все мошеннические действия. Процедура выдачи водительского удостоверения осуществляется в СпецЦонах.

Арман Алибеков, начальник службы оказания госуслуг департамента по делам обороны СКО:

— Военный билет просто так никто не продает. Каждый военный билет является бланком строгой отчетности. Гражданин должен прийти со своим удостоверением, либо его доверенное лицо. Это все проверяется. К нам приходит заявление, и мы ведем учёт.

Как показывает практика, найти мошенников бывает не так просто. Всё потому, что они зачастую находятся за пределами страны или тщательно маскируются.

Салимхан Сабитов, руководитель отдела проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany»:

— Менеджерами проектного офиса, как только появилась информация о данной рассылке, провели мониторинг СпецЦонов и Цонов. 4 объекта. Методом «тайного покупателя» пытались получить госуслуги. По нашим наблюдениям у нас не наблюдаются коррупционные риски. Мы даже пытались провоцировать их. Как оказалось, они работают добропорядочно.

Поэтому специалисты рекомендуют североказахстанцам дважды подумать, прежде чем искать лёгкий выход и выбрасывать деньги на ветер.

Абай Альжанов