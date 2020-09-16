15 сентября в РК стартовала кампания по прикреплению населения к поликлиникам

Прикрепиться к поликлинике можно двумя способами: либо оформить заявку через портал электронного правительства, или же на основании поданного заявления. Последний распространяется только на определённые категории людей.

Сабира Даирова, заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №3:

— Это пенсионеры, инвалиды, дети с опекунами, военнослужащие, студенты и люди, которые получают социальную медицинскую помощь, осужденные, беременные.

Для подачи заявления гражданам при себе достаточно иметь копию удостоверения личности, для прикрепления через E-gov — электронную цифровую подпись. Заявления рассматривают от 1 до 3 дней. Надо сказать, прикреплять всех желающих в медорганизациях не будут. Есть определенные правила.

Асель Жармуканова ,старшая участковая медсестра городской поликлиники №3:

— Подающий заявку через мы отслеживаем территориально относиться он к нам или нет. Затем мы смотри , на какой участок он подал заявку. Мы смотрим, сколько на этом участке населения. Если эта цифра превышает 1700, мы его не можем прикрепить.

Административная территория 3-й поликлиники — это 19, 20 микрорайоны, Зайсан, Новопавловка, посёлки Солнечный и Борки. К примеру, если человек, желающий прикрепиться сюда, проживает в одном из этих микрорайонов, но прописан в другой части города, ему необходимо указать адрес фактического проживания.

Сабира Даирова, заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №3:

— В период кампании прикрепления человек, прикрепленный к поликлинике , автоматически будет прикрепленным. Заново ему это делать нет необходимости. Еще один момент. Граждане, которые прикрепились с 15 сентября по 15 ноября, будут обслуживаться только с 1 января 2021 года.

Прикрепиться к поликлиникам и больницам североказахстанцы могут в период с 15 сентября до 15 ноября.

Анжелика Сычева