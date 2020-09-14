14 сентября в рамках праймериз «Nur Otan» по всему РК стартовали дебаты

Кенес Мукушев, первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan»:

— Участники проходят два тура. В первом они рассказывают свою предвыборную программу, свое видение по развитию города. Второй тур заключается в том, что каждый кандидат своему оппоненту задает вопрос.

Сделать это могут не только участники праймериз , но и те, кто следит за дебатами онлайн. Их начало затянулось почти на полчаса: организаторы налаживали звук и картинку для зрителей трансляции самого интересного этапа праймериз, помогали кандидатам подготовиться к выступлению. Те, в свою очередь, очень волновались, ведь быть первыми всегда сложно. Да и права на второй шанс такой самопрезентации у партийцев нет.

Кенес Мукушев, первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan»:

— Согласно правилу, каждый кандидат принимает в дебатах всего лишь одно участие, но если по какой-то причине он не принимает участия, то это является основанием, чтобы организационный территориальный комитет рассмотрел его на исключение по дальнейшему участию в праймериз.

Духовное развитие и социальное благосостояние, поддержка молодежи, решение насущных проблем. Кто-то пытался уместить в 5-минутное выступление сразу три и более вопросов, некоторые сужали свои предвыборные планы до двух. Каждый из спикеров пытался удержать фокус внимания потенциального избирателя,презентовать себя интересно. В СКО это предстоит сделать 645 кандидатам.

Кенес Мукушев, первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan»:

— Члены партии во время встреч, которые сейчас в Петропавловске проходят, если они будут смотреть дебаты, они будут сами оценивать каждого участника, каждого кандидата и давать свою оценку. Завтра он отдаст свой голос за этого кандидата или же нет.

Для участия в этом этапе праймериз всех кандидатов разделили на 109 групп. В Петропавловске свои предвыборные программы презентуют 114 партийцев.

Дарья Пышмынцева