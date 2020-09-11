Тяжелым выдалось окончание рабочей недели для спасателей. 11 сентября в Петропавловске произошло сразу два пожара. Первый случился ранним утром на улице Потанина 130, в продуктовом магазине «Надгорье». На ликвидацию возгорания ушло чуть меньше получаса. В тушении задействовали 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. В этот же день ближе к 11-ти часам утра на пульт спасателей снова поступил вызов. Горел двухэтажный деревянный дом в микрорайоне «Береке». Пожар площадью 260 кв.метров ликвидировали только к обеду. Огонь уничтожил дом, 2 хозпостройки и баню. Погибших и пострадавших нет. Причина и материальный ущерб устанавливаются.

Дарья Пышмынцева