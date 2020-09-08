Волейбольная команда общенациональной лиги готовится к кубку РК

Спорт

19:13 8 Сентября 2020

В составе волейбольной команды «Есиль СК» 12 игроков, двое из которых пришли из России и Беларуси. Мади Бетенов занимается волейболом с 13 лет. За «Есиль СК» играет 5 лет.

Мади Бетенов, игрок ВК «Есиль СК»:

— Сначала выступал в молодежной команде, потом перешел в суперлигу. Отношения в коллективе очень хорошие. Игроки все дружные. Для нас созданы все условия. Каждый рад, что попал в этот состав. Каждый год добавляются ребята. Я сам 2 года назад пришел сюда. 

Тренируются волейболисты ежедневно по 4 часа во Дворце спорта. Расписание составляет тренер. По словам Алексея Теренина, ребята способные, и с ними приятно работать.

Алексей Теренин, главный тренер ВК «Есиль СК»:

— Команда на 90% укомплектована местными игроками. Также 100% укомплектована и молодежная команда североказахстанцами. В целом — работа кипит.

Сейчас команда готовится к финальной части кубка РК и чемпионату. Из-за пандемии сроки проведения игр пока неизвестны.

 

 

Алишер Ашимов

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