Интернет-мошенники выманили у 60 летней пенсионерки в СКО 400 тыс тг.

Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сказал пенсионерке, что ее родственник попал в неприятную ситуацию, затем назвал «цену» вопроса. По данному делу сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

По словам полицейских, такая схема телефонного мошенничества широко распространялась в прошлые годы. Теперь злоумышленники переместились в интернет-пространство. Похожим образом действуют мошенники, которые звонят и представляются работниками службы безопасности банка.

Они требуют назвать коды банковских карт, будто бы это поможет вернуть якобы исчезнувшие деньги. А еще просят предоплату за несуществующие товары и услуги, объявления о которых они размещают на популярных интернет-сервисах. Всего с начала 2020-го стражи порядка раскрыли 46 фактов интернет-мошенничества.

Дарья Пышмынцева