Арсенал оружия изъяли полицейские у двух жителей Кызылжарского района

Правоохранительные органы

21:44 3 Сентября 2020

В ходе проверки информация подтвердилась. Выехав на место, полицейские обнаружили в сторожевом помещении незарегистрированное ружье. У этого же молодого человека нашли еще и свертки с высушенной коноплей. Общий вес — 700 граммов.

В тот же день в доме отца подозреваемого нашли нарезной карабин марки «ТОЗ-8», тоже незарегистрированный. Оба сельчанина ранее не были судимы , при опросе пояснили, что якобы оружие нашли недавно и хранили на всякий случай. Изъятое направили на судебно-баллистическую экспертизу. В отношении и отца, и сына избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие.

 

 

Айгеим Муканова

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