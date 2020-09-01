И.Куанова — судья Северо-Казахстанского областного суда в отставке

Актуальный вопрос

10:09 1 Сентября 2020

Читайте также

И.Якимова — психолог
Л.Альмагамбетова — заместитель директора ФАО «НЦПК Орлеу» ИПК ПР по СКО
А.Маманова — судья суда №2 г.Петропавловска
К.Бишманов — президент ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в РК», г.Алматы
М.Ибраев — рук. североказахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК
А.Бектасов — заместитель руководителя департамента экологии по СКО
Т.Кудрявцева — руководитель отдела управления госинспекции труда СКО
О.Синяков — эксперт-аналитик Центра общественного развития и информации УВП СКО