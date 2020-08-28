Торжественное собрание в честь Дня Конституции прошло в ОДП

С соблюдением санитарных норм руководство поздравило личный состав и ветеранов, подчеркнув, что люди в погонах всегда на передовой, от них зависит безопасность и даже здоровье населения. Звания, нагрудные знаки, медали, грамоты и благодарственные письма.

Поощрили свыше 60 сотрудников. В их числе — ветераны, особо отличившиеся стражи порядка, а также общественники — члены консультативно-совещательного органа.

Марат Тулебаев — начальник департамента полиции СКО:

— Сотрудники непрерывно несли службу на блокпостах, охраняли важнейшие объекты жизнеобеспечения, медучреждения и карантинные зоны, оказывали посильную помощь населению, стояли на страже их здоровья. В этот праздничный день хочу выразить слова благодарности всем сотрудникам за безупречную службу, их родным и близким — за понимание и поддержку.

Айгерим Мукашева