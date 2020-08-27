На озере Косколь в СКО произошел замор рыбы

Разное

21:34 27 Августа 2020

Причину гибели 500 кг рыбы предстоит установить в СКО. На этой неделе межведомственная рабочая группа посетила озеро Косколь Малый Айыртауского района, где произошел замор карася.

Экологи, сотрудники областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также специалисты областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования с представителями района установили, что ЧП произошло именно на северо-западном берегу озера.

Там же тушки мёртвой рыбы отобрали для анализа. Он должен показать реальную картину случившегося, сообщили в областном департаменте экологии.

 

 

Айгерим Мукашева

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