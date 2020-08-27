А.Бектасов — заместитель руководителя департамента экологии по СКО

Актуальный вопрос

22:15 27 Августа 2020

Читайте также

М.Ибраев — рук. североказахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК
Р.Бахриразиев — рук. управления Департамента Агентства по делам госслужбы РК по СКО
К.Бишманов — президент ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в РК», г.Алматы
Л.Альмагамбетова — заместитель директора ФАО «НЦПК Орлеу» ИПК ПР по СКО
О.Синяков — эксперт-аналитик Центра общественного развития и информации УВП СКО
И.Якимова — психолог
Т.Кудрявцева — руководитель отдела управления госинспекции труда СКО
А.Маманова — судья суда №2 г.Петропавловска