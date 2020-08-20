В областной библиотеке прошел онлайн-обзор популярных книг для молодежи

Фархад Таев — постоянный посетитель областной библиотеки. С раннего детства его привлекало творчество Чингиза Айтматова. Он не раз перечитывал произведения писателя. Говорит, каждую страницу помнит наизусть. Его любимые книги — «Джамиля», «Плаха», «Первый учитель», всех не перечислить.

Фархад Таев, постоянный посетитель областной библиотеки:

— Произведение «Плаха» оставило большое впечатление. Я бы сказал, в нем показана какая на самом деле жизнь преступная тяжела. И не стоит людям идти по этой дороге. Прочитав ее, я понял, что преступный мир не самый лучший для людей.

Творчество классика наполнено печалью, но, тем не менее покоряет сердца многих читателей. Неравнодушен он и к творчеству Тынымбая Нурмаганбетова, который отражал в своих произведениях тяжелый быт казахского народа в первой половине 20 века.

Помимо Айтматова, в коллекции есть и сборники русских классиков: Достоевского, Шукшина, Беляева, произведения которых переводят на разные языки. Темы, которые они отражали в своем творчестве, актуальны и по сей день.

Айгерим Мукашева