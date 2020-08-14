В «Nur Otane» стартуют первичные партийные выборы

— Впереди нас ждут важные выборы в Мажилис, которые пройдут в конституционные сроки. Согласно внесённым в прошлом году поправкам в законодательство, следующие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам, по аналогии с выборами в Мажилис. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании.

Нурсултан Назарбаев, председатель партии «Nur Otan»

Перезагрузка для ведущий партии страны, а именно праймериз, важна. Речь идет об английском термине, означающем первичные или предварительные выборы. Цель простая — определить достойных кандидатов, активных лидеров. А уже в следующем году им предстоит побороться за место в органах законодательной власти.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя Северо-Казахстанского филиала партии «Nur Otan»:

— Предстоящие выборы будут проходить по партийным спискам. А они будут формироваться именно с 17-го августа по 3 октября. Если говорить об этапах, то с 17-го по 28-е мы будем принимать документы, с 7 сентября по 3 октября агитация не будет прекращаться. Все кандидаты, которые хотят проходить праймериз или внутрипартийный отбор, они должны представить документы в наши филиалы, районные и городские.

Праймериз 2020-го с предыдущими не сравнятся. Начнем по порядку, с даты проведения. Ее скорректировала пандемия. Первичные партийные выборы должны были пройти весной, а не в летне — осенний период. Изменением, которое запланировали, станут дебаты. Прежде во время праймериз их не было.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя Северо-Казахстанского филиала партии «Nur Otan»:

— Раньше кандидаты могли посетить несколько трудовых коллективов и на этом закончить. Они были уверены, что меня все знают. Сейчас обязательное условие участие в дебатах. Наш кандидат должен уметь говорить, обладать ораторскими способностями или хотя бы довести свои мысли до населения.

Резонный вопрос, который может назреть, какая выгода этому самому населению от предстоящих праймериз. Выборы внутрипартийные, на их итоги простой народ никак повлиять не может.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя Северо-Казахстанского филиала партии «Nur Otan»:

— У нас раньше была одна предвыборная программа всей партии. В 2020-м особенность — есть предвыборная программа: одна областная, одна городская и 13 районных. Т.е. каждый житель нашей области может понять, что предстоящие 5 лет депутаты Nur Otanа, какой работой будут заниматься.

Контролировать проведение праймериз, которые в 2020-м пройдут в онлайн-формате, будет комитет партийного контроля, а также специализированные региональные и территориальные комиссии.

Дарья Пышмынцева