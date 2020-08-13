Бегущая строка 14 августа 2020

**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! »МТРА» ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛЫНА ШЫҒАТЫН ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ МЫНА МЕКЕН ЖАЙЛАРҒА КЕЛІП, БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ П.ВАСИЛЬЕВ К-СІ. 69, (2 ҚАБАТ). »VESTA15KZ» — +7-777-084-58-58 »WHATSAPP-VIBER» НӨМІРІ НЕ ЖАРНАМА ҮШІН КАБЫЛДАУ-ТӨЛЕУ.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСАМ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). »VESTA15KZ» — ПРИЕМ-ОПЛАТА РЕКЛАМЫ НА НОМЕР »WHATSAPP-VIBER» + 7-777-084-58-58.
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** КИІМ ДҮКЕНІНЕ АРНАЛҒАН САУДА ҚҰРЫЛҒЫСЫН САТАМЫН, ИТАЛИЯДА ӨНДІРІЛГЕН. ТЕЛ. 8-777-925-12-23, ИРИНА.
**** ПРОДАМ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ, ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ. ТЕЛ. 8-777-925-12-23, ИРИНА.
**** МЕКЕМЕ ЖАРЫҚШАҚТАЛҒАН ТАСТЫ, ҰСАҚ ТАСТЫ, ҚҰМДЫ, КЕРАМЗИТ ПЕН КІРПІШТІ АРТАДЫ ЖӘНЕ САТАДЫ. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ И ПОГРУЗКУ ЩЕБНЯ, ДРЕСВЫ, ПЕСКА, КЕРАМЗИТА И КИРПИЧА. ТЕЛ. 39-87-79, 8-775-525-63-64.
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1500 ТЕҢГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1500 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ****САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ
**** ІҚМ ЕТІН САТЫП АЛАМЫН (ШОШҚА, ҚОЙ, ЖЫЛҚЫ). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
**** ЗАКУП МЯСА КРС (СВИНИНА, БАРАНИНА, КОНИНА). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** ЕМДЕУ. ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ. ПРОТЕЗДЕУ. МЕТАЛЛОКЕРАМИКА. ИМПЛАНТАЛАР. »ДЕНТА-LAND» СТОМАТОЛОГИЯСЫ. ДӘРІГЕРЛЕР: ШАЛЬКОВСКИЙ С.А., ИКОННИКОВА Е.В., КРАСНИКОВА А.А. ТЕЛ. 33-06-93, БӨКЕТОВ КӨШЕСІ, 79. ЛИЦЕНЗИЯ 2007 Ж.12 СӘУІРДЕ 00147 DT СҚО ОБЛЫСТЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ДЕПАРТАМЕНТІМЕН БЕРІЛГЕН.
**** ЛЕЧЕНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКА, ИМПЛАНТЫ. СТОМАТОЛОГИЯ »ДЕНТА-LAND» ВРАЧИ: ШАЛЬКОВСКИЙ С.А., ИКОННИКОВА Е.В., КРАСНИКОВА А.А. ТЕЛ. 33-06-93, УЛ. БУКЕТОВА, 79. ЛИЦЕНЗИЯ 00147 DT ОТ 12.04.2007Г. ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СКО.
**** КҮЗЕТШІ-ЖҰМЫСШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАЙМЫЗ. ТЕЛ. 41-33-22, 8-705-143-81-57.
**** ПРИМЕМ ОХРАННИКОВ-РАЗНОРАБОЧИХ. ТЕЛ. 41-33-22, 8-705-143-81-57.
**** ТНС-ЭКСПОРТ АҚС ЖШС ЭЛЕВАТОРЫНА ҚАЖЕТ; АВТОҚАБЫЛДАУШЫ; ТАСЫМАЛДАУШЫ; ОПЕРАТОР; КЕПТІРУ ШЕБЕРІ; ЖҮРГІЗУШІ (АВТОБУС, КАМАЗ); БУХГАЛТЕР; ЭЛЕКТРШІ; АСТЫҚ ЗЕРТТЕУШІСІ (ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІМЕН). ТЕЛ. 63-00-09, 8-776-170-85-23, Ғ.МҮСІРЕПОВ КӨШЕСІ 38 Г, 9:00-ДАН 18:00 ДЕЙІН.
**** НА ЭЛЕВАТОР ТОО ХПП ТНС-ЭКСПОРТ ТРЕБУЮТСЯ: АВТОПРИЕМЩИК; ТРАНСПОРТЕРЩИК; ОПЕРАТОР; СУШИЛЬНЫЙ МАСТЕР; ВОДИТЕЛЬ (АВТОБУСА, КАМАЗА); БУХГАЛТЕР; ЭЛЕКТРИК; ЛАБОРАНТ ПО ЗЕРНУ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ). ТЕЛ. 63-00-09, 8-776-170-85-23, УЛ. Г. МУСРЕПОВА 38 Г, С 9:00 ДО 18:00.
**** ҰЙЫМДАР: БАСПАШЫЛАР, ӘР ТҮРЛІ ЖҰМЫСШЫ, САНТЕХНИК ҚАЖЕТ. ТЕЛ. 8-777-221-31-17, 50-09-00.
**** ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: ПРЕССОВЩИЦЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ, САНТЕХНИК. ТЕЛ. 8-777-221-31-17, 50-09-00.
**** ӘР ТҮРЛІ МАМАН ЖҰМЫСШЫЛАРЫ ҚАЖЕТ. ЕҢБЕКАҚЫ 85 000 БАСТАП. АНЫҚТАМА ТЕЛЕФОНДАРЫ: 39-09-66, 8-707-195-10-21. МЕКЕНЖАЙ: ПЕТРОПАВЛ Қ. ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ОРТАЛЫҒЫ, ТЕАТР КӨШЕСІ 47.
**** ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 85 000 ТЕНГЕ. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 39-09-66, 8-707-195-10-21. АДРЕС: ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ,47.
**** ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ СІЗДІ КЕҢЕСШІ БОЛУҒА ШАҚЫРАДЫ. ИКЕМДІ ЖҰМЫС КЕСТЕСІ, ЖОҒАРЫ ТАБЫС, ОҚЫТУ, ҚАЛА ШЕТІНДЕ ТҰРАТЫН БОЛСАҢЫЗ ДА, НЕГІЗГІ ЖҰМЫСЫҢЫЗБЕН ҚАТАР АЛЫП ЖҮРУ МҮМКІНДІГІ. БАЙЛАНЫС НӨМІРІ: 8 7026265729. ТОЛЫҚ АҚПАРАТ WWW.HCSBK.KZ САЙТЫНДА ЖӘНЕ 300 НӨМІРІ АРҚЫЛЫ (ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОННАН ХАБАРЛАСУ ТЕГІН). №1.2.60/44 ЛИЦЕНЗИЯСЫ ҚР ҚНРДА 03.02.2020 Ж. БЕРІЛГЕН.
**** ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА РАБОТУ КОНСУЛЬТАНТА. ГИБКИЙ ГРАФИК, ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК, ОБУЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩАТЬ С ОСНОВНЫМ МЕСТОМ РАБОТЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В ПРИГОРОДЕ. КОНТАКТЫ: 87026265729. ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.HCSBK.KZ И ПО НОМЕРУ 300 (С МОБИЛЬНОГО БЕСПЛАТНО). ЛИЦЕНЗИЯ №1.2.60/44 ВЫДАНА АРК РРФР 03.02.2020Г.
**** ESILMEDIA-ДАН ЫСТЫҚ НАУҚАН! ШІЛДЕ МЕН ТАМЫЗ АЙЛАРЫНДА САНДЫҚ ТД МЕН ДУЭТ ШЕКСІЗ ҒАЛАМТОРЫНА ҚОСЫЛ ДА, АЙЫНА НЕБӘРІ 3 200 ТЕҢГЕ ҚОЛДАН. ТЕЛ:39-00-93
**** ЖАРКАЯ АКЦИЯ ОТ ESILMEDIA! ПОДКЛЮЧИ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ ЦИФРОВОЕ ТВ И БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ В ДУЭТ И ПОЛЬЗУЙСЯ УСЛУГАМИ ВСЕГО ЗА 3 200 ТЕНГЕ В МЕСЯЦ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ТҰҢҒЫШ РЕТ ПЕТРОПАВЛДА! ТАҚТАДАҒЫ КАРТИНА! КЕЗ КЕЛГЕН СУРЕТТІ БАСЫП ШЫҒАРАМЫЗ. МАТЕРИАЛЫ-ҚАРАҒАЙ. UV-БАСЫП ШЫҒАРУ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ВПЕРВЫЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ! КАРТИНЫ НА ДОСКАХ! ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, МАТЕРИАЛ – СОСНА, UV-ПЕЧАТЬ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ! СІЗ QORGAU ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 8-778-903-59-54 ТЕЛЕФОНЫ БОЙЫНША, QORGAU.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ Қ., Н. НАЗАРБАЕВ КӨШ., 69А МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСҚАН БІЗДІҢ КЕҢСЕМІЗГЕ ЖОЛЫҒУ АРҚЫЛЫ ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КЕҢЕС АЛА АЛАСЫЗ.
**** УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ! В РАМКАХ ПРОЕКТА QORGAU ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛ. 8-778-903-59-54, НА САЙТЕ QORGAU.KZ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ В НАШ ОФИС ПО АДРЕСУ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. Н. НАЗАРБАЕВА, 69А.
**** ЕСКІ ФОТОЛАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ! СУРЕТТЕРІҢІЗДІ БАСТАПҚЫ ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРЕМІЗ. НЕГАТИВТІ ФОТОПЛЕНКАЛАРДЫ, СЛАЙДТАР МЕН БЕЙНЕКАССЕТАЛАРДЫ ЦИФРЛАУ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** РЕСТАВРАЦИЯ, СТАРЫХ ФОТО! ВЕРНЕМ ВАШИМ ФОТОГРАФИЯМ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД. ОЦИФРОВКА НЕГАТИВНЫХ ФОТОПЛЕНОК, СЛАЙДОВ И ВИДЕОКАССЕТ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** ПЕТРОПАВЛДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ФОТОМОЗАИКА СТУДИЯСЫНАН ЭКСКЛЮЗИВТІ ПОРТРЕТТЕР. ЖҮЗДЕГЕН ШАҒЫН СУРЕТТЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН КАРТИНА АЛЫСТАН ТҰТАС СУРЕТ СЕКІЛДІ, ЖАҚЫННАН ЖЕКЕ СУРЕТ БОЛЫП КӨРІНЕДІ. ТАБИҒИ КЕНЕПТЕ БАСЫП ШЫҒАРУ, СУРЕТ ЖАҚТАУЫНА ГАЛЕРЕЯЛЫ КЕРУ. ТЕЛ. 8-701-558- 06-42.
**** ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРТРЕТЫ ОТ ПЕРВОЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СТУДИИ ФОТОМОЗАИКИ. КАРТИНА ИЗ СОТЕН НЕБОЛЬШИХ СНИМКОВ ВЫГЛЯДИТ ИЗДАЛЕКА КАК ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ВБЛИЗИ – КАК ОТДЕЛЬНОЕ ФОТО. ПЕЧАТЬ НА НАТУРАЛЬНОМ ХОЛСТЕ, ГАЛЕРЕЙНАЯ НАТЯЖКА НА ПОДРАМНИК. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.